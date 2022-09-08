***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 10:03
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz ayında fon ihraç olmadığı için Portföy Dağılım Raporu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061331
BIST
10:293.465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 62,57
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.467
En Düşük
3.428
10:2918,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2427
En Düşük
18,2142
10:2918,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:291.007,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.007,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ZRGYO
|4,98
|56.659.371
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,72
|53.721.581
|% 8,77
|
|DESA
|25,10
|11.740.793
|% 8,47
|
|TSGYO
|5,61
|40.232.241
|% 7,88
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,52
|55.815.063
|% -3,92
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|GLBMD
|8,27
|6.936.886
|% -3,73
|
|TSKB
|6,58
|21.628.861
|% -3,66
|
|EKGYO
|5,09
|1.338.265.421
|% 4,30
|
|THYAO
|75,60
|1.109.606.561
|% 1,20
|
|EREGL
|32,02
|854.397.180
|% 4,16
|
|KRDMD
|13,55
|759.349.419
|% 3,51
|
|YKBNK
|7,95
|679.611.142
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,09
|1.338.265.421
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,95
|679.611.142
|% 1,40
|
|KRDMD
|13,55
|759.349.419
|% 3,51
|
|HALKB
|11,67
|517.900.792
|% 2,55
|
|AKBNK
|15,78
|645.646.347
|% 0,57
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2334
|18,2427
|% 0,15
|
|Euro
|18,2466
|18,2604
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8960
|21,0007
|% -0,34
|
|Frank
|18,6123
|18,7244
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8402
|4,8645
|% 0,10
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.881
|-14,00
|
|Yarım
|3.316
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|0,59
|