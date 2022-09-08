***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 10:03
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz ayında fon ihraç olmadığı için Portföy Dağılım Raporu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061333
BIST
12:203.472
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 69,65
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.474
En Düşük
3.428
12:2018,2510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2510
En Düşük
18,2142
12:2018,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:201.008,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.008,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:20
|MTRKS
|38,14
|72.700.078
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.792.178
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,74
|34.169.113
|% 9,37
|
|MPARK
|46,26
|62.799.389
|% 8,69
|
|HEDEF
|9,81
|37.030.077
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,05
|745.395
|% -3,92
|
|ATAGY
|5,11
|1.195.668
|% -3,22
|
|TSKB
|6,62
|64.604.693
|% -3,07
|
|YKBNK
|8,06
|2.968.541.035
|% 2,81
|
|EKGYO
|4,98
|2.577.588.425
|% 2,05
|
|THYAO
|75,65
|2.338.450.174
|% 1,27
|
|AKBNK
|15,56
|1.809.679.604
|% -0,83
|
|EREGL
|31,62
|1.445.132.704
|% 2,86
|
|EKGYO
|4,98
|2.577.588.425
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,06
|2.968.541.035
|% 2,81
|
|AKBNK
|15,56
|1.809.679.604
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,31
|1.078.513.943
|% 0,19
|
|HALKB
|11,80
|1.211.200.043
|% 3,69
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2318
|18,2510
|% 0,20
|
|Euro
|18,2598
|18,2685
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8995
|21,0043
|% -0,32
|
|Frank
|18,6377
|18,7500
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% 0,06
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.798
|6.856
|-39,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|-0,44
|