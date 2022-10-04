***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 13:40
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Eylül 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066952
BIST
13:403.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 37,60
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:4018,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:4018,4160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1890
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
13:401.021,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.021,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:40
|AKSA
|66,00
|439.963.406
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.614.914
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,61
|35.818.215
|% 9,83
|
|POLHO
|7,73
|179.112.333
|% 9,49
|
|SASA
|78,00
|2.848.189.955
|% 9,40
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,62
|1.164.314
|% -9,44
|
|BRMEN
|2,67
|113.220
|% -7,93
|
|COSMO
|55,00
|903.073
|% -6,06
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,30
|4.917.774.272
|% 2,12
|
|SASA
|78,00
|2.848.189.955
|% 9,40
|
|AKBNK
|12,52
|2.340.556.595
|% 0,89
|
|VAKBN
|7,74
|2.133.283.026
|% 1,57
|
|YKBNK
|7,92
|2.020.460.942
|% 1,93
|
|EKGYO
|4,22
|1.227.792.209
|% -0,47
|
|VAKBN
|7,74
|2.133.283.026
|% 1,57
|
|YKBNK
|7,92
|2.020.460.942
|% 1,93
|
|HALKB
|8,06
|1.758.725.250
|% 5,08
|
|TSKB
|2,64
|552.990.913
|% -0,38
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5896
|% 0,21
|
|Euro
|18,4029
|18,4160
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,0369
|21,1424
|% 0,47
|
|Frank
|18,7382
|18,8511
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9267
|4,9515
|% 0,14
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,27
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|7,72
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|104,00
|
|Tam
|6.828
|6.890
|17,00
|
|Yarım
|3.327
|3.366
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,11
|
|B. Petrol
|89,81
|89,81
|0,95
|