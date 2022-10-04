***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 13:40
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Eylül 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066953
BIST
14:163.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 38,04
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:1618,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:1618,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1734
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:161.016,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.016,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:14
|AKSA
|66,00
|509.690.079
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.774.488
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,60
|40.924.143
|% 9,71
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|BARMA
|54,75
|140.410.972
|% 9,54
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,60
|5.021.184.893
|% 2,51
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|AKBNK
|12,55
|2.442.382.257
|% 1,13
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,21
|1.275.641.654
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|HALKB
|8,17
|1.852.270.343
|% 6,52
|
|TSKB
|2,63
|585.905.013
|% -0,75
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5748
|18,5813
|% 0,17
|
|Euro
|18,3832
|18,3977
|% 0,94
|
|Sterlin
|20,9983
|21,1037
|% 0,29
|
|Frank
|18,7240
|18,8368
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% 0,15
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.796
|6.860
|-13,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|0,67
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29POLHO
Yüzde 8.64 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 445, 863 adet işlem
-
14:28HALKB
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 983, 565 adet işlem
-
14:27AKSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 874, 131 adet işlem
-
14:26TUPRS
Yüzde 5.27 oranında artışla 335.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 716, 049 adet işlem
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TCELL, KOZAL