***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 13:40
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Eylül 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066955
BIST
14:043.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 39,47
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:0418,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:0418,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1707
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:041.017,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.017,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:02
|AKSA
|66,00
|446.936.570
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.763.649
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,62
|38.850.038
|% 9,94
|
|POLHO
|7,75
|193.671.758
|% 9,77
|
|SASA
|78,10
|3.182.143.846
|% 9,54
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,40
|4.964.707.132
|% 2,25
|
|SASA
|78,10
|3.182.143.846
|% 9,54
|
|AKBNK
|12,52
|2.397.943.191
|% 0,89
|
|VAKBN
|7,73
|2.231.415.652
|% 1,44
|
|YKBNK
|7,89
|2.061.772.168
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,23
|1.243.262.772
|% -0,24
|
|VAKBN
|7,73
|2.231.415.652
|% 1,44
|
|YKBNK
|7,89
|2.061.772.168
|% 1,54
|
|HALKB
|8,03
|1.785.023.207
|% 4,69
|
|TSKB
|2,64
|568.531.136
|% -0,38
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5793
|18,5851
|% 0,19
|
|Euro
|18,3845
|18,4003
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,0262
|21,1316
|% 0,42
|
|Frank
|18,7392
|18,8521
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9272
|4,9520
|% 0,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|2,44
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,52
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|103,00
|
|Tam
|6.812
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.319
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,47
|0,11
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|0,71
|