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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.02.2023 15:40
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110035


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BIST En Aktif Hisseler15:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAKC 22,66 277.738.925 % 10,00  
KONYA 2.695,00 91.757.897 % 10,00  
CMENT 63,80 883.654 % 10,00  
BOBET 13,76 49.473.922 % 9,99  
NIBAS 14,31 26.844.839 % 9,99  
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15:38 Alış Satış %  
Dolar 18,8259 18,8304 % 0,06  
Euro 20,2974 20,3055 % -0,03  
Sterlin 22,6526 22,7662 % 0,19  
Frank 20,2721 20,3943 % 0,17  
Riyal 5,0027 5,0278 % 0,04  
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15:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 9,04  
Altın Gr. 1.134 1.134 5,36  
Cumhuriyet 7.740 7.780 0,00  
Tam 7.743 7.794 -67,00  
Yarım 3.783 3.814 -33,00  
Çeyrek 1.891 1.907 -16,00  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 0,15  
Gümüş Gr. 13,58 13,60 0,07  
B. Petrol 80,60 80,60 0,66  
Seans Raporu 15:38
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