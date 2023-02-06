***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2023 15:40
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110035
BIST
15:404.776
En Yüksek
|Değişim
|: -4,43%
|| -221,53
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
15:4018,8299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:4020,3062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:401.134,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.134,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:38
|OYAKC
|22,66
|277.738.925
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|91.757.897
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|BOBET
|13,76
|49.473.922
|% 9,99
|
|NIBAS
|14,31
|26.844.839
|% 9,99
|
|GUBRF
|185,50
|480.523.480
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|77.906.032
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.801.856
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,38
|34.603.523
|% -9,89
|
|TURSG
|9,28
|50.451.539
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|1.762.797.612
|% -4,77
|
|EREGL
|38,68
|1.135.107.811
|% -1,48
|
|SISE
|40,44
|1.091.822.239
|% -6,04
|
|TUPRS
|563,90
|1.024.365.102
|% -5,86
|
|KOZAL
|500,50
|730.003.972
|% -6,88
|
|EKGYO
|6,90
|387.539.919
|% -5,09
|
|YKBNK
|8,66
|408.235.808
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,71
|723.705.110
|% -4,85
|
|ALBRK
|3,13
|115.004.728
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,70
|514.315.076
|% 2,14
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8259
|18,8304
|% 0,06
|
|Euro
|20,2974
|20,3055
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6526
|22,7662
|% 0,19
|
|Frank
|20,2721
|20,3943
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% 0,04
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|9,04
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,36
|
|Cumhuriyet
|7.740
|7.780
|0,00
|
|Tam
|7.743
|7.794
|-67,00
|
|Yarım
|3.783
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,07
|
|B. Petrol
|80,60
|80,60
|0,66
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:53INFO
Yüzde -8.91 oranında düşüşle 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 802, 658 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -263, 29 kaybederek (% -4.75 ) 5, 278
-
15:51XU100
Endeks 4, 767 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 61 altında . İşlem hacmi 17, 638.00 milyon TL de
-
15:51KRONT
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 78.00 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 847 adet işlem
-
15:50NUGYO
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 364 adet işlem