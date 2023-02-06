***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2023 15:40
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Gri Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110034
BIST
15:524.791
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -206,57
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
15:5218,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:5220,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0166
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:521.133,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.133,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:52
|OYAKC
|22,66
|278.035.476
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.008.532
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|26.877.509
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.124.256
|% 9,98
|
|GUBRF
|185,50
|483.840.591
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|78.235.271
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.802.746
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,38
|34.621.292
|% -9,89
|
|TURSG
|9,27
|50.790.449
|% -9,56
|
|THYAO
|135,80
|1.773.256.474
|% -4,84
|
|EREGL
|39,06
|1.146.579.543
|% -0,51
|
|SISE
|40,62
|1.102.914.739
|% -5,62
|
|TUPRS
|565,90
|1.031.389.745
|% -5,53
|
|KOZAL
|503,10
|732.434.272
|% -6,40
|
|EKGYO
|6,93
|388.870.230
|% -4,68
|
|YKBNK
|8,68
|412.542.469
|% -3,77
|
|AKBNK
|15,70
|730.227.903
|% -4,91
|
|ALBRK
|3,17
|116.216.930
|% -3,06
|
|KRDMD
|16,80
|521.911.360
|% 2,75
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8287
|18,8323
|% 0,07
|
|Euro
|20,2886
|20,2949
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,6567
|22,7703
|% 0,20
|
|Frank
|20,2795
|20,4017
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,05
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|6,44
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,37
|
|Cumhuriyet
|7.740
|7.780
|0,00
|
|Tam
|7.744
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.783
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,07
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,81
|