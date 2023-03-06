***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2023 09:57
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Gri Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120312
BIST
14:265.330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 117,26
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2618,8985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2620,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0105
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:261.123,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.123,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BVSAN
|46,20
|57.352.891
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.054
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|407.275.581
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|KGYO
|31,58
|24.546.824
|% -4,30
|
|SELGD
|6,70
|4.060.489
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,70
|219.299.863
|% -3,40
|
|EREGL
|43,76
|4.749.009.353
|% -0,50
|
|TUPRS
|626,00
|2.159.607.674
|% 2,54
|
|KRDMD
|20,72
|2.147.522.873
|% -1,43
|
|AKBNK
|18,11
|2.145.625.418
|% 4,02
|
|THYAO
|140,70
|2.131.887.072
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,28
|1.875.787.736
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,23
|1.237.004.806
|% 1,73
|
|AKBNK
|18,11
|2.145.625.418
|% 4,02
|
|ISCTR
|12,44
|1.433.216.883
|% 5,51
|
|EREGL
|43,76
|4.749.009.353
|% -0,50
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8944
|18,8985
|% 0,05
|
|Euro
|20,0976
|20,1047
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6297
|22,7432
|% -0,24
|
|Frank
|20,1323
|20,2536
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,04
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.125
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|7.602
|7.716
|-12,00
|
|Tam
|7.640
|7.687
|44,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-1,29
|
Seans Raporu
14:26
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
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14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
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14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de
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14:41CEOEM
Yüzde 7.33 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 283, 622 adet işlem
-
14:40METRO
Yüzde 9.50 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 133, 876 adet işlem