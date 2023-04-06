***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2023 15:07
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132453
BIST
16:024.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0219,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0221,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0576
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:021.245,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.245,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.834.363
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,90
|121.135.800
|% -8,08
|
|DGGYO
|33,14
|33.995.294
|% -7,94
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|KUTPO
|45,66
|42.023.513
|% -5,54
|
|ESEN
|58,05
|44.032.014
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|THYAO
|126,20
|2.386.719.985
|% 0,72
|
|ASTOR
|58,45
|2.154.195.088
|% 2,54
|
|EREGL
|35,06
|1.539.729.229
|% -1,02
|
|TUPRS
|77,95
|1.407.019.887
|% -1,89
|
|AKFYE
|15,44
|3.117.840.011
|% -7,16
|
|YYAPI
|2,92
|228.060.797
|% 8,55
|
|EKGYO
|6,33
|487.102.968
|% -0,78
|
|YGYO
|2,17
|141.491.496
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,32
|1.321.628.079
|% 0,19
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2508
|19,2601
|% 0,12
|
|Euro
|21,0054
|21,0885
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,8550
|23,9746
|% -0,22
|
|Frank
|21,1575
|21,2849
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1165
|5,1422
|% 0,05
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-7,63
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|8.463
|8.591
|-4,00
|
|Tam
|8.507
|8.553
|-23,00
|
|Yarım
|4.155
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.093
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,18
|