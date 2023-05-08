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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.05.2023 14:05
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147955


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BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 75,40 48.358.897 % 9,99  
BURVA 33,04 32.703.395 % 9,99  
OSMEN 65,55 5.589.143 % 9,98  
AVHOL 26,06 105.102.371 % 9,96  
PAMEL 160,30 85.847.331 % 9,95  
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16:09 Alış Satış %  
Dolar 19,4919 19,5173 % 0,02  
Euro 21,5313 21,5372 % 0,17  
Sterlin 24,5922 24,7155 % 0,07  
Frank 21,8538 21,9855 % 0,10  
Riyal 5,1846 5,2106 % -0,07  
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16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 2.022 2.023 4,82  
Altın Gr. 1.271 1.271 4,49  
Cumhuriyet 9.220 9.359 7,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.542 4.614 -15,00  
Çeyrek 2.250 2.293 -15,00  
Gümüş.Ons 25,54 25,57 -0,11  
Gümüş Gr. 16,11 16,13 0,01  
B. Petrol 76,70 76,70 1,40  
Seans Raporu 16:09
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