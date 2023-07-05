***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2023 10:44
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Gri Portföy Para Piyasası (TL) Yatırım Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165603
BIST
'
12:145.994
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -10,04
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:1426,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1365
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:1428,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1564
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:141.617,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.617,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:14
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|258.981.930
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.426.844
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|64.523.292
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|BRYAT
|1.464,80
|278.598.332
|% -4,57
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|EGPRO
|103,30
|32.703.076
|% -2,91
|
|ARASE
|48,28
|35.537.693
|% -2,86
|
|ARCLK
|129,40
|292.056.090
|% -2,78
|
|THYAO
|208,30
|3.693.477.242
|% 0,10
|
|KOZAL
|27,20
|1.698.915.478
|% 0,44
|
|TCELL
|38,38
|1.485.020.083
|% 2,57
|
|ASTOR
|69,40
|1.358.607.716
|% 1,46
|
|YKBNK
|13,15
|1.185.632.150
|% -1,94
|
|VKGYO
|3,17
|371.870.628
|% 4,28
|
|EKGYO
|7,82
|755.287.115
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,15
|1.185.632.150
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,84
|239.580.673
|% 0,00
|
|ODAS
|7,93
|646.565.933
|% 3,93
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0750
|26,0978
|% 0,53
|
|Euro
|28,4278
|28,4647
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,0612
|33,2270
|% 0,33
|
|Frank
|28,9349
|29,1092
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9337
|6,9685
|% 0,33
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|6,99
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|5,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.333
|1,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|-0,67
|