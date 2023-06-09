***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )TürkçeRisk Ölçüm EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRisk Ölçümü ve Değerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157563BIST