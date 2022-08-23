***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.08.2022 14:08
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057757
BIST
15:253.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 49,53
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:2518,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0695
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1347
En Düşük
18,0210
15:2517,9950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:251.010,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.010,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:23
|BFREN
|1.306,80
|14.618.714
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.517.457
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.159.110
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|ULUSE
|145,50
|19.374.994
|% -5,76
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|THYAO
|67,55
|3.569.328.976
|% -0,30
|
|YKBNK
|6,11
|3.349.818.789
|% 5,53
|
|AKBNK
|11,33
|3.247.704.291
|% 5,30
|
|ASELS
|26,20
|2.421.615.491
|% 1,55
|
|SISE
|25,66
|2.302.576.730
|% 1,10
|
|YKBNK
|6,11
|3.349.818.789
|% 5,53
|
|EKGYO
|3,94
|2.002.683.213
|% 1,55
|
|AKBNK
|11,33
|3.247.704.291
|% 5,30
|
|ALBRK
|2,22
|465.113.688
|% 6,22
|
|ISCTR
|8,14
|1.663.855.103
|% 9,12
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1194
|18,1280
|% 0,35
|
|Euro
|17,9744
|17,9882
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,2417
|21,3482
|% 0,33
|
|Frank
|18,6377
|18,7500
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8100
|4,8341
|% 0,39
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-4,99
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-28,00
|
|Yarım
|3.310
|3.351
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,02
|
|B. Petrol
|97,19
|97,19
|0,71
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38ISYAT
Yüzde 8.42 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 966, 353 adet işlem
-
15:37BEYAZ
Yüzde 9.43 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 044, 462 adet işlem
-
15:36KTSKR
Yüzde 5.52 oranında artışla 37.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 882, 648 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 92 artarak (% 2.02 ) 3, 387
-
15:35XU100
Endeks 3, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 46, 181.00 milyon TL de