***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.08.2022 14:08
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057760
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1237
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.020,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.020,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1036
|18,1111
|% 0,25
|
|Euro
|18,0899
|18,1071
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,4324
|21,5399
|% 1,23
|
|Frank
|18,7634
|18,8765
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8077
|4,8318
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|15,34
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|12,77
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.855
|6.925
|43,00
|
|Yarım
|3.340
|3.386
|21,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.692
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,38
|