***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.01.2023 17:49
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099678
BIST
17:424.995
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -175,68
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.987
17:4218,7664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4220,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:421.132,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.132,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ULUFA
|7,15
|32.936.855
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.350.463
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.414.297
|% 9,99
|
|MAKIM
|23,80
|182.402.312
|% 9,98
|
|BFREN
|4.632,30
|205.799.328
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|154.655.658
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.711.133
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|THYAO
|132,40
|6.595.538.966
|% -4,34
|
|EREGL
|38,44
|6.453.383.100
|% -3,47
|
|ASELS
|57,90
|6.432.992.566
|% -2,03
|
|KRDMD
|18,21
|4.870.271.640
|% -3,09
|
|KOZAL
|566,40
|4.152.941.573
|% -4,52
|
|EKGYO
|8,52
|3.817.687.307
|% -2,41
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,21
|4.870.271.640
|% -3,09
|
|SKBNK
|2,79
|519.526.734
|% -1,76
|
|AKBNK
|17,25
|3.051.924.939
|% -3,14
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7640
|18,7664
|% -0,02
|
|Euro
|20,1621
|20,1733
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7789
|22,8931
|% -0,04
|
|Frank
|20,2872
|20,4094
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|6,24
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,16
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.663
|7.729
|21,00
|
|Yarım
|3.723
|3.781
|10,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.891
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 5, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 28 altında . İşlem hacmi 89, 500.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 791, 047 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 142, 624 adet işlem
-
17:54KAREL
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 276 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TAVHL, GUBRF