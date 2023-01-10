***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.01.2023 18:02
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzük değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099708
BIST
17:474.971
En Yüksek
|Değişim
|: -3,87%
|| -199,89
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.965
17:4718,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4720,1725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:471.132,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.132,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ULUFA
|7,15
|32.994.655
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.367.458
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.479.268
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|465.759.133
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,80
|183.104.341
|% 9,98
|
|CEOEM
|20,34
|25.147.871
|% -10,00
|
|PCILT
|31,76
|34.826.876
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|ENSRI
|27,86
|24.725.945
|% -9,55
|
|MARKA
|3,80
|1.436.608
|% -8,87
|
|GESAN
|197,20
|651.456.284
|% 0,10
|
|TERA
|29,46
|600.383.691
|% 4,47
|
|MIATK
|108,10
|483.648.067
|% -6,81
|
|EYGYO
|20,06
|465.759.133
|% 9,98
|
|YEOTK
|66,75
|458.191.674
|% -0,37
|
|EYGYO
|20,06
|465.759.133
|% 9,98
|
|PLTUR
|13,60
|313.892.484
|% 8,89
|
|SEGYO
|2,28
|50.706.336
|% -5,00
|
|TERA
|29,46
|600.383.691
|% 4,47
|
|PRDGS
|6,91
|124.525.398
|% -5,34
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7640
|18,7664
|% -0,02
|
|Euro
|20,1621
|20,1733
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7433
|22,8573
|% -0,20
|
|Frank
|20,2701
|20,3922
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,08
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,43
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.673
|7.740
|32,00
|
|Yarım
|3.727
|3.786
|15,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.893
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|80,21
|80,21
|0,56
|