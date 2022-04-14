***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2022 10:08
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Halil İNEL Operasyon ve Muhasebe Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020360
BIST
12:002.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,80
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
12:0014,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
12:0015,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0715
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9854
En Düşük
15,8849
12:00926,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,53
|Açılış
|: 926,75
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EKGYO
|2,95
|1.738.527.092
|% 8,86
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|MEPET
|3,26
|21.215.364
|% 7,95
|
|TRGYO
|7,15
|119.544.816
|% 6,56
|
|ISGYO
|12,04
|6.628.983
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,85
|3.141.461
|% -5,04
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,46
|926.939
|% -3,08
|
|THYAO
|37,32
|2.357.043.700
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,95
|1.738.527.092
|% 8,86
|
|EREGL
|35,44
|782.176.321
|% 0,80
|
|GARAN
|13,70
|720.030.307
|% 0,44
|
|KOZAL
|169,10
|644.593.760
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,95
|1.738.527.092
|% 8,86
|
|DOHOL
|3,89
|558.328.796
|% 1,83
|
|ODAS
|2,36
|264.961.394
|% 3,51
|
|TSKB
|1,75
|188.954.974
|% 3,55
|
|YKBNK
|5,09
|519.864.509
|% 1,19
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6141
|14,6161
|% 0,15
|
|Euro
|15,9670
|15,9844
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,1411
|19,2371
|% 0,30
|
|Frank
|15,5673
|15,6611
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8850
|3,9045
|% 0,13
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-7,80
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,73
|