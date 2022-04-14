***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSeda AKDİL Finansal Planlama DirektörüHalil İNEL Operasyon ve Muhasebe DirektörüCevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020360BIST