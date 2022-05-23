Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.05.2022 15:53
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 21/08/2019_30.04.2022 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı 01/10/2015 – 10/05/2019 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon Bölümü - Birim Yöneticisi

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
Özlem POLAT Operasyon Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031759


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:002.366
Değişim :  -0,25% |  -5,87
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.372  
En Yüksek
2.398 En Düşük
2.346
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 38,34 89.961.448 % 9,98  
IMASM 51,55 7.212.572 % 9,91  
DERHL 6,77 17.405.294 % 9,90  
LIDFA 7,35 14.728.298 % 9,87  
EMNIS 24,06 268.540 % 9,86  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Dolar 15,8168 15,8188 % -0,34  
Euro 16,8584 16,8782 % 0,46  
Sterlin 19,8275 19,9269 % 0,30  
Frank 16,3258 16,4242 % 0,66  
Riyal 4,2060 4,2271 % -0,30  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 7,96  
Altın Gr. 944 944 1,68  
Cumhuriyet 6.291 6.386 2,00  
Tam 6.254 6.412 0,01  
Yarım 3.023 3.102 0,01  
Çeyrek 1.516 1.551 0,00  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 0,15  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 0,08  
B. Petrol 111 111 0,79  
Seans Raporu 16:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru