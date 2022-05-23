***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 21/08/2019_30.04.2022 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı 01/10/2015 – 10/05/2019 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon Bölümü - Birim YöneticisiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSeda AKDİL Finansal Planlama DirektörüCevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş DirektörüÖzlem POLAT Operasyon Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031759BIST