***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.05.2022 15:53
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 21/08/2019_30.04.2022 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı 01/10/2015 – 10/05/2019 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon Bölümü - Birim Yöneticisi
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
Özlem POLAT Operasyon Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031759
BIST
16:002.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,87
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
16:0015,8188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0540
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
16:0016,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0771
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
16:00944,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,68
|Açılış
|: 944,24
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler16:00
|PRKAB
|38,34
|89.961.448
|% 9,98
|
|IMASM
|51,55
|7.212.572
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.405.294
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.728.298
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|MEPET
|4,50
|24.379.040
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|637,20
|29.381.910
|% -9,36
|
|SELVA
|10,11
|24.521.698
|% -9,33
|
|ORCAY
|18,23
|114.384.398
|% -7,51
|
|THYAO
|42,84
|2.596.368.498
|% -0,05
|
|GARAN
|15,48
|1.892.144.741
|% -4,74
|
|ASELS
|23,48
|1.816.916.617
|% 3,07
|
|SISE
|19,24
|1.485.197.278
|% -0,93
|
|SAHOL
|19,64
|1.190.342.892
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,27
|468.152.639
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,37
|831.855.677
|% 0,92
|
|KARSN
|5,85
|1.101.885.632
|% 3,91
|
|EKGYO
|2,59
|439.924.635
|% -1,52
|
|GARAN
|15,48
|1.892.144.741
|% -4,74
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8168
|15,8188
|% -0,34
|
|Euro
|16,8584
|16,8782
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,8275
|19,9269
|% 0,30
|
|Frank
|16,3258
|16,4242
|% 0,66
|
|Riyal
|4,2060
|4,2271
|% -0,30
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|7,96
|
|Altın Gr.
|944
|944
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.291
|6.386
|2,00
|
|Tam
|6.254
|6.412
|0,01
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|0,01
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,79
|