***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2022 09:49
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 33.96 Bağımsız Üye Değil
EMİN TOLGA ULUTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 31.77 Bağımsız Üye Değil
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.05.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 212846/906004
KADİR ALTUNOK Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 213103 / 307945
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033496
BIST
11:452.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,27
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
11:4516,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0480
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4289
En Düşük
16,3367
11:4517,6432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0225
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
11:45980,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,58
|Açılış
|: 980,02
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler11:45
|MRGYO
|1,54
|14.839.145
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,48
|42.609.123
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|6.298.614
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.335.780
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|KZBGY
|73,20
|6.128.767
|% -5,49
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AVGYO
|3,19
|7.114.500
|% -4,78
|
|TUREX
|12,23
|8.933.309
|% -4,00
|
|RODRG
|15,77
|1.115.222
|% -3,55
|
|THYAO
|48,96
|2.901.908.177
|% -1,13
|
|SASA
|35,82
|1.053.457.600
|% 4,80
|
|GARAN
|14,72
|1.031.921.418
|% 2,44
|
|TUPRS
|270,30
|837.789.252
|% 4,36
|
|ASELS
|24,48
|797.842.229
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,73
|396.638.166
|% 1,49
|
|DOHOL
|4,06
|579.160.713
|% 2,78
|
|TSKB
|2,24
|286.138.797
|% 6,16
|
|YKBNK
|4,64
|573.588.160
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,27
|144.887.804
|% 1,60
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4233
|16,4282
|% 0,29
|
|Euro
|17,6199
|17,6432
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,6633
|20,7670
|% -0,00
|
|Frank
|17,0202
|17,1228
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3657
|4,3876
|% 0,28
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-2,49
|
|Altın Gr.
|980
|980
|2,58
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,00
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,41
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 18, 268.00 milyon TL de
-
12:00AKSA
Yüzde 9.17 oranında artışla 60.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 226, 736 adet işlem
-
11:59METUR
Yüzde 6.33 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 834, 219 adet işlem
-
11:58OZGYO
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 544, 864 adet işlem
-
11:56KGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 161 adet işlem