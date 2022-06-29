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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2022 15:57
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 2547000 TRY 33,96
Emin Tolga ULUTAŞ 2382750 TRY 31,77
Hasan Emre HAYRETCİ 2382750 TRY 31,77
Bora ORUÇ 187500 TRY 2,5
TOPLAM 7500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040006


BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 11,55 535.451 % 10,00  
ULUSE 223,80 22.467.171 % 9,98  
BMSCH 11,37 103.313.030 % 9,96  
BEYAZ 9,00 39.154.714 % 9,89  
TURSG 5,33 367.916.844 % 9,45  
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15:57 Alış Satış %  
Dolar 16,6348 16,6400 % -0,25  
Euro 17,5035 17,5236 % -0,17  
Sterlin 20,1840 20,2853 % -0,39  
Frank 17,4132 17,5181 % 0,36  
Riyal 4,4203 4,4424 % -0,24  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.831 11,33  
Altın Gr. 980 980 4,31  
Cumhuriyet 6.545 6.644 19,00  
Tam 6.545 6.635 -2,00  
Yarım 3.204 3.244 -2,00  
Çeyrek 1.605 1.622 0,00  
Gümüş.Ons 20,93 20,97 0,10  
Gümüş Gr. 11,24 11,25 0,06  
B. Petrol 115 115 1,52  
Seans Raporu 15:57
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