***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2022 15:57
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 2547000 TRY 33,96
Emin Tolga ULUTAŞ 2382750 TRY 31,77
Hasan Emre HAYRETCİ 2382750 TRY 31,77
Bora ORUÇ 187500 TRY 2,5
TOPLAM 7500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040006
BIST
15:592.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -21,10
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
15:5916,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0449
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
15:5917,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0466
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
15:59979,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,82
|Açılış
|: 979,93
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler15:57
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.467.171
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.313.030
|% 9,96
|
|BEYAZ
|9,00
|39.154.714
|% 9,89
|
|TURSG
|5,33
|367.916.844
|% 9,45
|
|MAKIM
|16,94
|441.808.230
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,78
|55.840.295
|% -8,71
|
|YEOTK
|59,35
|66.380.760
|% -8,55
|
|SELVA
|7,59
|72.313.563
|% -8,00
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,70
|3.550.408.353
|% -0,71
|
|SISE
|21,32
|1.037.043.213
|% -0,47
|
|EREGL
|27,34
|1.018.717.792
|% -0,80
|
|ASELS
|23,46
|926.317.969
|% 1,12
|
|KRDMD
|11,47
|718.814.185
|% -2,80
|
|ODAS
|2,99
|431.575.462
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,57
|370.208.919
|% -1,91
|
|TSKB
|2,06
|268.973.583
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,44
|513.004.201
|% -0,67
|
|MOBTL
|1,80
|145.950.596
|% -2,70
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6348
|16,6400
|% -0,25
|
|Euro
|17,5035
|17,5236
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,1840
|20,2853
|% -0,39
|
|Frank
|17,4132
|17,5181
|% 0,36
|
|Riyal
|4,4203
|4,4424
|% -0,24
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|11,33
|
|Altın Gr.
|980
|980
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.644
|19,00
|
|Tam
|6.545
|6.635
|-2,00
|
|Yarım
|3.204
|3.244
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.622
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,52
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12SELVA
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 300, 608 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 62 kaybederek (% -0.80 ) 2, 686
-
16:11XU100
Endeks 2, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 21, 226.00 milyon TL de
-
16:11SELGD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 812 adet işlem
-
16:10SEKUR
Yüzde -7.12 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 311 adet işlem