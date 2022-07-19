***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 09:05
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046201
BIST
10:292.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,68
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:2917,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1283
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:2917,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2329
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9710
En Düşük
17,6727
10:29964,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,10
|Açılış
|: 964,65
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,92
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:29
|KLRHO
|12,55
|12.138.833
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.365.665
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.225.748
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|9,96
|51.464.938
|% 7,79
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|406,70
|8.769.268
|% -4,53
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|LIDFA
|9,57
|4.901.757
|% -2,94
|
|KZBGY
|97,35
|1.612.407
|% -2,94
|
|THYAO
|49,84
|763.678.399
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,07
|514.685.600
|% 3,37
|
|SISE
|20,82
|357.976.815
|% 0,77
|
|KCHOL
|34,62
|189.853.900
|% 0,93
|
|ODAS
|3,45
|183.949.832
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,07
|514.685.600
|% 3,37
|
|ODAS
|3,45
|183.949.832
|% -1,15
|
|SISE
|20,82
|357.976.815
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,38
|69.472.485
|% -0,23
|
|THYAO
|49,84
|763.678.399
|% -0,28
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5527
|17,5607
|% 0,74
|
|Euro
|17,9289
|17,9469
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,9853
|21,0905
|% 0,86
|
|Frank
|17,9590
|18,0672
|% 0,93
|
|Riyal
|4,6608
|4,6842
|% 0,51
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,69
|
|Altın Gr.
|964
|964
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.545
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.180
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,61
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,36
|