***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.08.2022 09:23
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055310
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9674
En Düşük
17,8981
17:5918,3988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
17:591.035,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.035,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.033,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|48,46
|11.170.875
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|36.298.594
|% 0,00
|
|AEFES
|37,40
|154.288.797
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AGHOL
|80,50
|194.619.609
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,46
|11.170.875
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|36.298.594
|% 0,00
|
|AEFES
|37,40
|154.288.797
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AGHOL
|80,50
|194.619.609
|% 0,00
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% 0,00
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9641
|% 0,18
|
|Euro
|18,3776
|18,3988
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,6935
|21,8023
|% -0,00
|
|Frank
|18,9845
|19,0989
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7694
|4,7933
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.935
|6.996
|4,00
|
|Yarım
|3.379
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,12
|
|B. Petrol
|97,02
|97,02
|-1,13
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem