***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2022 17:35
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
Aslı ASLAN Operasyon Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057589
BIST
17:333.070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 50,02
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:3318,1135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:3318,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1008
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0404
17:331.010,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,50
|Açılış
|: 1.010,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:33
|YYAPI
|1,32
|70.297.629
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.007.641
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|369.933.640
|% 9,96
|
|CANTE
|91,60
|28.686.218
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,34
|508.258.455
|% -7,94
|
|GLRYH
|3,81
|58.107.591
|% -7,07
|
|GZNMI
|38,80
|333.049.023
|% -6,01
|
|SANFM
|20,06
|25.488.379
|% -5,29
|
|PETKM
|12,11
|6.312.472.506
|% 4,40
|
|THYAO
|67,90
|4.459.166.612
|% -0,88
|
|AKBNK
|10,73
|3.132.754.072
|% 1,23
|
|YKBNK
|5,78
|2.610.572.878
|% 1,94
|
|SISE
|25,54
|2.545.471.737
|% -0,70
|
|EKGYO
|3,87
|2.477.491.500
|% 5,74
|
|PETKM
|12,11
|6.312.472.506
|% 4,40
|
|YKBNK
|5,78
|2.610.572.878
|% 1,94
|
|AKBNK
|10,73
|3.132.754.072
|% 1,23
|
|DOHOL
|4,99
|1.252.800.232
|% 0,60
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0949
|18,1135
|% 0,16
|
|Euro
|18,0360
|18,0553
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,2703
|21,3770
|% -0,28
|
|Frank
|18,7342
|18,8471
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8069
|4,8310
|% 0,12
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,36
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,03
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.820
|6.877
|-60,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-4,03
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48TCELL
Yüzde 7.64 oranında artışla 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 358, 448 adet işlem
-
17:47SILVR
Yüzde 9.95 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 488 adet işlem
-
17:45HLGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 641, 485 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 3, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 61, 196.00 milyon TL de
-
17:44DOGUB
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 254, 950 adet işlem