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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2022 16:00
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
Cansu EKİCİ Risk Yönetimi Birim Yöneticisi
Mehmet Batuhan ŞERMET Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065470


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 26,48 140.302.707 % 9,97  
KMPUR 58,00 98.848.818 % 9,95  
KUVVA 45,08 1.674.158 % 9,95  
ISFIN 6,86 46.606.942 % 9,94  
KONTR 58,10 388.509.807 % 9,93  
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15:59 Alış Satış %  
Dolar 18,4823 18,4936 % 0,10  
Euro 17,8051 17,8185 % 0,48  
Sterlin 19,8534 19,9530 % 0,96  
Frank 18,6213 18,7334 % 0,62  
Riyal 4,8994 4,9240 % 0,13  
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15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.638 1.638 15,77  
Altın Gr. 972 972 9,31  
Cumhuriyet 6.569 6.668 -41,00  
Tam 6.609 6.679 0,00  
Yarım 3.215 3.265 -3,00  
Çeyrek 1.613 1.633 4,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,35  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,21  
B. Petrol 84,22 84,22 1,36  
Seans Raporu 15:59
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