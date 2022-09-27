***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.09.2022 16:00
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
Cansu EKİCİ Risk Yönetimi Birim Yöneticisi
Mehmet Batuhan ŞERMET Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065470
BIST
15:593.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 40,65
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
15:5918,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
15:5917,8185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0843
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
15:59972,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,31
|Açılış
|: 972,31
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BAGFS
|26,48
|140.302.707
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|98.848.818
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.606.942
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|388.509.807
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|16.916.126
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.127.347
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.305.053
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,06
|1.355.085.055
|% -9,65
|
|ZOREN
|3,87
|989.886.816
|% -8,94
|
|THYAO
|71,65
|3.492.112.488
|% 3,24
|
|TSKB
|2,55
|2.706.165.876
|% -2,67
|
|GARAN
|19,89
|2.673.922.463
|% 3,22
|
|YKBNK
|7,40
|2.540.026.277
|% 6,78
|
|SASA
|67,85
|2.339.409.559
|% 2,26
|
|TSKB
|2,55
|2.706.165.876
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,06
|1.355.085.055
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,10
|1.744.129.500
|% 4,33
|
|YKBNK
|7,40
|2.540.026.277
|% 6,78
|
|ISCTR
|8,04
|2.158.883.371
|% 4,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4823
|18,4936
|% 0,10
|
|Euro
|17,8051
|17,8185
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,8534
|19,9530
|% 0,96
|
|Frank
|18,6213
|18,7334
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8994
|4,9240
|% 0,13
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|15,77
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.569
|6.668
|-41,00
|
|Tam
|6.609
|6.679
|0,00
|
|Yarım
|3.215
|3.265
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|1,36
|