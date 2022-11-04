***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2022 15:55
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
İlyas KÜLTE Risk Yönetimi Birim Yöneticisi
Mehmet Batuhan ŞERMET Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076795
BIST
15:394.199
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 93,38
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.203
En Düşük
4.131
15:3918,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
15:3918,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1237
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3136
En Düşük
18,1324
15:39990,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,60
|Açılış
|: 990,01
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
991,82
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ISDMR
|27,96
|336.344.339
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|55.627.818
|% 9,99
|
|EREGL
|33,30
|6.319.462.669
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.393.509
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.675.905
|% 9,96
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,80
|141.853.479
|% -9,09
|
|KIMMR
|10,45
|36.150.557
|% -7,44
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|105,00
|8.028.489.514
|% 3,14
|
|EREGL
|33,30
|6.319.462.669
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,11
|4.223.727.882
|% 8,26
|
|TUPRS
|429,60
|3.490.275.756
|% 5,42
|
|SASA
|144,30
|2.306.047.339
|% 6,18
|
|KRDMD
|13,11
|4.223.727.882
|% 8,26
|
|EKGYO
|4,59
|1.392.594.939
|% 1,32
|
|EREGL
|33,30
|6.319.462.669
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,04
|1.447.209.706
|% 3,20
|
|ISCTR
|8,83
|1.420.643.961
|% 1,49
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6206
|18,6237
|% 0,05
|
|Euro
|18,2944
|18,3064
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,7514
|20,8555
|% 0,21
|
|Frank
|18,3949
|18,5057
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,05
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,93
|
|Altın Gr.
|988
|989
|13,23
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.684
|67,00
|
|Tam
|6.615
|6.673
|39,00
|
|Yarım
|3.223
|3.264
|20,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.632
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,28
|
|B. Petrol
|97,76
|97,76
|3,09
|