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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2022 15:55
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
İlyas KÜLTE Risk Yönetimi Birim Yöneticisi
Mehmet Batuhan ŞERMET Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076795


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BIST En Aktif Hisseler15:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISDMR 27,96 336.344.339 % 9,99  
MIATK 83,15 55.627.818 % 9,99  
EREGL 33,30 6.319.462.669 % 9,97  
DAGHL 35,30 4.393.509 % 9,97  
DESA 35,54 6.675.905 % 9,96  
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15:39 Alış Satış %  
Dolar 18,6206 18,6237 % 0,05  
Euro 18,2944 18,3064 % 0,71  
Sterlin 20,7514 20,8555 % 0,21  
Frank 18,3949 18,5057 % 0,56  
Riyal 4,9396 4,9644 % 0,05  
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15:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 18,93  
Altın Gr. 988 989 13,23  
Cumhuriyet 6.585 6.684 67,00  
Tam 6.615 6.673 39,00  
Yarım 3.223 3.264 20,00  
Çeyrek 1.617 1.632 11,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 0,42  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,28  
B. Petrol 97,76 97,76 3,09  
Seans Raporu 15:39
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