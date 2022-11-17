Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.11.2022 12:04
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 33.96 Bağımsız Üye Değil
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
EMİN TOLGA ULUTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 31.77 Bağımsız Üye Değil
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.05.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080851


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:194.582
Değişim :  -1,84% |  -86,10
Açılış :  4.687  
Önceki Kapanış :  4.669  
En Yüksek
4.687 En Düşük
4.447
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 26,88 128.637.633 % 9,98  
ALFAS 70,75 1.638.853 % 9,95  
SUMAS 108,50 371.830 % 9,93  
AKENR 6,43 295.782.825 % 9,91  
PRDGS 12,68 173.550.753 % 9,50  
daha fazla
12:19 Alış Satış %  
Dolar 18,6149 18,6258 % 0,20  
Euro 19,3279 19,3391 % 0,03  
Sterlin 22,1288 22,2397 % 0,19  
Frank 19,6013 19,7194 % -0,01  
Riyal 4,9392 4,9640 % 0,19  
daha fazla
12:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -6,23  
Altın Gr. 1.058 1.058 -2,08  
Cumhuriyet 7.096 7.204 11,00  
Tam 7.027 7.147 -15,00  
Yarım 3.413 3.494 -7,00  
Çeyrek 1.706 1.746 -4,00  
Gümüş.Ons 21,16 21,19 -0,27  
Gümüş Gr. 12,67 12,69 -0,13  
B. Petrol 92,30 92,30 -0,56  
Seans Raporu 12:19
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru