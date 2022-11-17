***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2022 12:04
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 33.96 Bağımsız Üye Değil
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
EMİN TOLGA ULUTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2021 İcrada Görevli Evet 31.77 Bağımsız Üye Değil
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.05.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080851
BIST
12:194.582
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -86,10
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
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4.687
En Düşük
4.447
12:1918,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
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18,6284
En Düşük
18,5493
12:1919,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,4100
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|Önceki Kapanış
|: 19,4100
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19,3954
En Düşük
19,2942
12:191.058,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.058,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler12:19
|BRLSM
|26,88
|128.637.633
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.638.853
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|295.782.825
|% 9,91
|
|PRDGS
|12,68
|173.550.753
|% 9,50
|
|SILVR
|23,76
|13.584.403
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.161.680.607
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|806.180.753
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|IHEVA
|2,16
|32.462.852
|% -7,69
|
|THYAO
|107,80
|6.142.906.373
|% 3,06
|
|EREGL
|37,26
|2.715.566.290
|% 0,59
|
|KONTR
|214,20
|2.599.194.949
|% -0,65
|
|ASELS
|40,06
|2.496.014.950
|% 0,55
|
|HALKB
|9,95
|1.892.960.879
|% -3,21
|
|ALBRK
|3,23
|615.222.485
|% 4,87
|
|VAKBN
|9,85
|1.871.310.495
|% -4,28
|
|HALKB
|9,95
|1.892.960.879
|% -3,21
|
|SKBNK
|2,30
|405.786.867
|% -2,54
|
|EKGYO
|5,52
|942.151.962
|% -0,18
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6149
|18,6258
|% 0,20
|
|Euro
|19,3279
|19,3391
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,1288
|22,2397
|% 0,19
|
|Frank
|19,6013
|19,7194
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,19
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.027
|7.147
|-15,00
|
|Yarım
|3.413
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.746
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,67
|12,69
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,56
|