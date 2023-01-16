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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.01.2023 16:11
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
Tolga AYAYDIN Risk Yönetimi Uzmanı
Mehmet Batuhan ŞERMET Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102593


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 75,35 350.937.233 % 10,00  
BFREN 5.362,70 164.304.702 % 10,00  
CMBTN 463,10 21.252.821 % 10,00  
AKCNS 53,35 40.835.296 % 10,00  
ONCSM 41,14 2.999.147 % 10,00  
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16:12 Alış Satış %  
Dolar 18,7871 18,7946 % 0,07  
Euro 20,3160 20,3249 % -0,13  
Sterlin 22,8365 22,9510 % -0,32  
Frank 20,1888 20,3104 % -0,07  
Riyal 4,9875 5,0125 % 0,04  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 -8,11  
Altın Gr. 1.155 1.156 -4,34  
Cumhuriyet 7.801 7.919 -57,00  
Tam 7.822 7.878 68,00  
Yarım 3.811 3.855 33,00  
Çeyrek 1.911 1.927 16,00  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 -0,27  
Gümüş Gr. 14,50 14,52 -0,14  
B. Petrol 84,60 84,60 -0,68  
Seans Raporu 16:12
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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