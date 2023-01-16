***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.01.2023 16:11
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seda AKDİL Finansal Planlama Direktörü
Cevahir Müge AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
Tolga AYAYDIN Risk Yönetimi Uzmanı
Mehmet Batuhan ŞERMET Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102593
BIST
16:155.147
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 161,78
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.149
En Düşük
4.981
16:1518,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 19,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:1520,3171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0338
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:151.156,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.156,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:12
|SDTTR
|75,35
|350.937.233
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|164.304.702
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|21.252.821
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.835.296
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.999.147
|% 10,00
|
|ODAS
|8,75
|2.596.561.846
|% -5,30
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,80
|17.312.298
|% -4,07
|
|ADEL
|111,80
|9.679.652
|% -3,62
|
|THYAO
|143,60
|7.443.194.277
|% 6,61
|
|KOZAL
|568,70
|4.015.394.739
|% 7,10
|
|TUPRS
|538,00
|3.735.291.403
|% 5,45
|
|EREGL
|40,82
|3.547.396.047
|% 1,14
|
|ASELS
|57,60
|3.412.971.236
|% 4,25
|
|EKGYO
|8,06
|2.674.100.958
|% 2,28
|
|ODAS
|8,75
|2.596.561.846
|% -5,30
|
|YKBNK
|9,50
|1.854.438.811
|% 3,15
|
|KRDMD
|19,04
|3.234.740.952
|% 1,98
|
|AKBNK
|16,98
|2.517.079.895
|% 2,60
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7871
|18,7946
|% 0,07
|
|Euro
|20,3160
|20,3249
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,8365
|22,9510
|% -0,32
|
|Frank
|20,1888
|20,3104
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-8,11
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-57,00
|
|Tam
|7.822
|7.878
|68,00
|
|Yarım
|3.811
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|-0,68
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27PSDTC
Yüzde 7.16 oranında artışla 33.22 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 774 adet işlem
-
16:27PSDTC
Yüzde 7.16 oranında artışla 33.22 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 774 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, KOZAL
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 83 artarak (% 3.36 ) 4, 577
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, ONCSM, CMBTN, KOZAA, SOKE, PRDGS, KNFRT, BFREN, SDTTR, DAGHL