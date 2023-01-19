***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2023 14:20
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BORA ORUÇ 27.09.2021 İcrada Görevli Değil 2.5 İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet 33.96 Bağımsız Üye Değil
ALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.05.2022 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
EMİN TOLGA ULUTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet 31.77 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103163
BIST
15:165.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 41,16
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:1618,8007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:1620,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0669
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:161.154,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.154,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:14
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|179.850.948
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.524.562
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|8.920.453
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.257.506
|% 9,96
|
|GMTAS
|7,86
|45.638.956
|% -8,82
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|EUHOL
|2,37
|175.907.809
|% -5,20
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,80
|299.508.557
|% -4,60
|
|THYAO
|154,60
|10.940.299.273
|% 3,69
|
|EREGL
|40,68
|4.245.816.216
|% 0,25
|
|ASELS
|62,40
|4.134.838.278
|% -1,03
|
|KRDMD
|19,54
|3.244.896.917
|% 0,62
|
|TUPRS
|584,20
|2.677.838.241
|% -0,31
|
|EKGYO
|8,56
|2.031.226.846
|% 1,66
|
|YKBNK
|9,76
|2.065.625.915
|% 1,04
|
|KRDMD
|19,54
|3.244.896.917
|% 0,62
|
|ISCTR
|11,77
|1.709.127.887
|% 3,43
|
|AKBNK
|17,68
|2.526.798.356
|% 1,84
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7943
|18,7994
|% 0,00
|
|Euro
|20,3399
|20,3472
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,1373
|23,2533
|% 0,06
|
|Frank
|20,4405
|20,5636
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9889
|5,0140
|% 0,02
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-37,00
|
|Tam
|7.835
|7.891
|12,00
|
|Yarım
|3.818
|3.861
|5,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|-0,61
|
Seans Raporu
15:14
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-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 77 artarak (% 0.85 ) 4, 837
-
15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, TNZTP, VBTYZ, IDGYO, ETYAT, SOKE, ONCSM, SDTTR, YESIL
-
15:29
BRKVY, YGYO, CUSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:29
MEGAP, EUHOL, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:29BEYAZ
Yüzde 8.89 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 539, 684 adet işlem