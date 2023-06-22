***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2023 13:32
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 15000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 3804000 TRY 25,36
Emin Tolga ULUTAŞ 3112500 TRY 20,75
Hasan Emre HAYRETCİ 3112500 TRY 20,75
Onur KÜÇÜK 2871000 TRY 19,14
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 750000 TRY 5,00
Reha Kamil GERÇEKER 450000 TRY 3,00
İnci AKSUN 450000 TRY 3,00
Bora ORUÇ 375000 TRY 2,50
Erol POLAT 75000 TRY 0,50
TOPLAM 15000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
CEVAHİR MÜGE AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
TOLGA AYAYDIN Risk Yönetimi Uzmanı
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 212846/906004
KADİR ALTUNOK Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 213103/307945
MEHMET BATUHAN ŞERMET Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 909675/910004
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161170
BIST