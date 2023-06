***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 15000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 3804000 TRY 25,36Emin Tolga ULUTAŞ 3112500 TRY 20,75Hasan Emre HAYRETCİ 3112500 TRY 20,75Onur KÜÇÜK 2871000 TRY 19,14Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 750000 TRY 5,00Reha Kamil GERÇEKER 450000 TRY 3,00İnci AKSUN 450000 TRY 3,00Bora ORUÇ 375000 TRY 2,50Erol POLAT 75000 TRY 0,50TOPLAM 15000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCEVAHİR MÜGE AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş DirektörüTOLGA AYAYDIN Risk Yönetimi UzmanıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 212846/906004KADİR ALTUNOK Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 213103/307945MEHMET BATUHAN ŞERMET Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 909675/910004Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimiİç kontrol sistemiRisk yönetim sistemiTeftiş birimiAraştırma birimiBilgi sistemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161170BIST