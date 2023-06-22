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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2023 15:18
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet 25.36 Bağımsız Üye Değil
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
EMİN TOLGA ULUTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet 20.75 Bağımsız Üye Değil
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.05.2022 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet 5 Bağımsız Üye Değil

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Denizbank A.Ş
İç kontrol sistemi Gri Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Gri Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Gri Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Gri Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Abida Bilişim Teknolojileri A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161194


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OTTO 143,80 3.270.012 % 9,94  
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Riyal 6,4440 6,4763 % 2,87  
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Altın Gr. 1.500 1.501 36,17  
Cumhuriyet 9.795 9.943 230,00  
Tam 9.722 10.007 257,54  
Yarım 4.703 4.910 139,00  
Çeyrek 2.359 2.455 69,00  
Gümüş.Ons 22,53 22,55 -0,12  
Gümüş Gr. 17,58 17,59 0,41  
B. Petrol 75,67 75,67 -1,45  
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