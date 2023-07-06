***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 09:12
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
CEVAHİR MÜGE AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
TOLGA AYAYDIN Risk Yönetimi Uzmanı
GÖKHAN ALPEN Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166117
BIST
'
10:226.148
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 41,60
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.168
10:2226,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0305
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,8932
10:2228,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1576
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,6615
En Düşük
28,0530
10:221.611,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.611,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler10:21
|PSDTC
|45,36
|8.933.146
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.933.146
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.933.146
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.933.146
|% 9,99
|
|FORTE
|41,26
|75.338.661
|% 9,97
|
|VKFYO
|29,52
|4.697.547
|% -5,08
|
|KIMMR
|5,25
|2.464.658
|% -4,72
|
|YAPRK
|106,10
|13.978.437
|% -4,50
|
|VAKFN
|6,10
|41.984.463
|% -3,33
|
|ESCAR
|95,00
|25.993.531
|% -2,81
|
|THYAO
|217,90
|2.236.317.675
|% 0,65
|
|SISE
|47,08
|682.484.428
|% 1,95
|
|KOZAL
|27,62
|618.819.429
|% 1,99
|
|ASTOR
|71,65
|551.826.009
|% 1,20
|
|TUPRS
|85,35
|495.667.334
|% 0,83
|
|EKGYO
|7,96
|382.813.823
|% 1,66
|
|ZOREN
|3,57
|133.387.806
|% 1,42
|
|ODAS
|8,30
|275.771.071
|% 5,46
|
|YKBNK
|13,21
|339.098.039
|% -0,38
|
|ISCTR
|14,19
|330.615.628
|% -0,42
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0898
|26,0951
|% 0,11
|
|Euro
|28,3951
|28,4341
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,0677
|33,2335
|% 0,12
|
|Frank
|28,9545
|29,1289
|% 0,19
|
|Riyal
|6,9361
|6,9709
|% 0,07
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,71
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|5,22
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.196
|5.326
|5,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.663
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,50
|0,10
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|-0,27
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ARCLK, KOZAA
-
10:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 24 artarak (% 0.31 ) 5, 509
-
10:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, FORTE, AVHOL, PSDTC, PSDTC, BALAT, PSDTC, IZINV, PSDTC, PINSU
-
10:36
PSDTC, FORTE, OSMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında