***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.08.2022 11:33
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2022
Karar Sayısı
42
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
12.08.2022
GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ:10.08.2022
KARAR SAYISI : 2022/42
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih 28677 No.lu Resmi Gazete'de yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince Şirketimiz Yönetimi tarafından bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2022 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesince, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU Kadir ALTUNOK
Yönetim Kurulu Başkanı Portföy Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055359
BIST
16:462.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 11,37
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:4617,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:4618,2859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2883
En Düşük
18,1866
16:461.025,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.025,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:44
|CMBTN
|264,30
|55.303.180
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.540.671
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.648.580
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.421.314
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.953.323
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,52
|24.530.629
|% -7,60
|
|DERIM
|6,47
|35.734.709
|% -6,23
|
|THYAO
|64,70
|6.519.492.480
|% 1,73
|
|TUPRS
|299,00
|4.274.315.231
|% 4,00
|
|YKBNK
|5,50
|2.552.964.881
|% 0,36
|
|AKBNK
|10,44
|2.252.378.120
|% 2,15
|
|GARAN
|18,79
|1.929.737.936
|% 2,68
|
|YKBNK
|5,50
|2.552.964.881
|% 0,36
|
|EKGYO
|3,53
|1.347.832.791
|% 0,28
|
|TSKB
|3,83
|1.251.475.418
|% 9,12
|
|KARSN
|7,52
|1.717.896.578
|% 5,03
|
|ISCTR
|6,06
|1.371.202.406
|% 0,83
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9615
|17,9663
|% 0,05
|
|Euro
|18,2599
|18,2761
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6035
|21,7118
|% 0,07
|
|Frank
|18,8294
|18,9429
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7694
|4,7933
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|0,00
|
|Tam
|6.893
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-0,10
|