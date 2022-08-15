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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

15.08.2022 11:33
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2022
Karar Sayısı
42
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                      12.08.2022
 
GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ:10.08.2022
KARAR SAYISI : 2022/42
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih 28677 No.lu Resmi Gazete'de yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince Şirketimiz Yönetimi tarafından bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2022 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesince, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 
 
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU                                   Kadir ALTUNOK
Yönetim Kurulu Başkanı                                        Portföy Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055359


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