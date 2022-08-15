***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/08/2022Karar Sayısı42Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı12.08.2022GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUKARAR TARİHİ:10.08.2022KARAR SAYISI : 2022/42SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih 28677 No.lu Resmi Gazete'de yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince Şirketimiz Yönetimi tarafından bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2022 tarihli finansal tablolar incelenmiş olup, şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesince, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Arif Özer İSFENDİYAROĞLU Kadir ALTUNOKYönetim Kurulu Başkanı Portföy Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055359BIST