***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanGri Portföy Yönetimi A.Ş.Yeni UnvanFoneria Portföy Yönetimi A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/07/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08/06/2023 tarih ve E-12233903-350.11-38391 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin "Gri Portföy Yönetimi A.Ş." olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 04/07/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165828BIST