***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
05.07.2023 14:39
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Gri Portföy Yönetimi A.Ş.
Yeni Unvan
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/07/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/06/2023 tarih ve E-12233903-350.11-38391 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin "Gri Portföy Yönetimi A.Ş." olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 04/07/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165828
BIST
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15:075.969
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -34,59
|Açılış
|: 6.026
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|Önceki Kapanış
|: 6.004
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5.890
En Yüksek
6.055
15:0726,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1243
|Açılış
|: 26,1300
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|Önceki Kapanış
|: 26,1000
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26,1952
En Düşük
25,9118
15:0728,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,5548
En Düşük
28,0552
15:071.616,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.616,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
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1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:07
|BRKVY
|24,42
|18.394.095
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|112.162.054
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|709.850.836
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|71.322.975
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.462,00
|458.013.322
|% -4,76
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|MEDTR
|36,00
|17.653.542
|% -4,00
|
|INGRM
|545,00
|5.539.921
|% -3,98
|
|THYAO
|208,70
|6.486.782.857
|% 0,29
|
|KOZAL
|27,30
|2.889.352.754
|% 0,81
|
|TCELL
|38,72
|2.408.181.597
|% 3,47
|
|TUPRS
|83,30
|2.259.685.161
|% -0,83
|
|YKBNK
|13,07
|2.198.543.149
|% -2,54
|
|EKGYO
|7,71
|1.389.153.448
|% -0,90
|
|YKBNK
|13,07
|2.198.543.149
|% -2,54
|
|VKGYO
|3,21
|485.681.121
|% 5,59
|
|SKBNK
|2,79
|370.712.145
|% -1,76
|
|ODAS
|7,81
|1.028.565.691
|% 2,36
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0803
|26,0856
|% 0,48
|
|Euro
|28,4142
|28,4526
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,0173
|33,1829
|% 0,20
|
|Frank
|28,8870
|29,0611
|% 0,08
|
|Riyal
|6,9339
|6,9687
|% 0,33
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,71
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,00
|
Seans Raporu
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