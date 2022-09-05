***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.09.2022 16:57
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060176
BIST
16:523.353
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 130,21
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.354
En Düşük
3.248
16:5218,2277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:5218,0958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0231
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:521.002,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.002,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KRDMD
|12,88
|2.736.767.605
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.474.699
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.966.173
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.546.647
|% 9,97
|
|SEKUR
|18,90
|21.201.438
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|50.945.401
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,00
|75.549.272
|% -8,71
|
|DOGUB
|10,49
|18.587.634
|% -6,92
|
|MOBTL
|2,30
|198.839.468
|% -5,74
|
|EGGUB
|73,00
|101.538.457
|% -4,89
|
|YKBNK
|8,22
|9.529.076.463
|% 5,25
|
|EREGL
|30,98
|7.444.424.984
|% 9,94
|
|THYAO
|74,50
|7.119.549.637
|% 3,76
|
|GARAN
|25,78
|6.171.942.082
|% 5,74
|
|AKBNK
|14,28
|6.055.486.434
|% 9,59
|
|YKBNK
|8,22
|9.529.076.463
|% 5,25
|
|EKGYO
|4,38
|4.182.754.994
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,28
|6.055.486.434
|% 9,59
|
|ISCTR
|9,59
|3.858.200.714
|% 8,48
|
|EREGL
|30,98
|7.444.424.984
|% 9,94
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2277
|% 0,15
|
|Euro
|18,0862
|18,0958
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9032
|21,0080
|% 0,06
|
|Frank
|18,5079
|18,6194
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8333
|4,8576
|% 0,14
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.293
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|3,52
|
Seans Raporu
16:52
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