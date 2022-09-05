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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

05.09.2022 17:05
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Açıklamalar

GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU YATIRIMCI BİLGİ FORMU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060180


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 12,88 2.737.307.471 % 9,99  
ICBCT 7,93 33.509.321 % 9,99  
PETUN 34,64 40.077.090 % 9,97  
VKING 6,95 2.546.647 % 9,97  
VAKBN 9,17 1.826.921.963 % 9,95  
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16:54 Alış Satış %  
Dolar 18,2201 18,2268 % 0,15  
Euro 18,0869 18,0943 % -0,14  
Sterlin 20,9134 21,0183 % 0,11  
Frank 18,5070 18,6185 % 0,14  
Riyal 4,8336 4,8578 % 0,14  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -0,96  
Altın Gr. 1.003 1.003 0,29  
Cumhuriyet 6.731 6.833 2,00  
Tam 6.760 6.812 47,00  
Yarım 3.294 3.331 24,00  
Çeyrek 1.652 1.665 12,00  
Gümüş.Ons 18,13 18,16 0,09  
Gümüş Gr. 10,58 10,60 0,00  
B. Petrol 96,46 96,46 3,44  
Seans Raporu 16:54
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