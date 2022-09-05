***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.09.2022 17:05
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060180
BIST
16:553.354
En Yüksek
|Değişim
|: 4,07%
|| 131,26
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.354
En Düşük
3.248
16:5518,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:5518,0926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0263
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:551.002,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.002,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KRDMD
|12,88
|2.737.307.471
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.077.090
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.546.647
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.826.921.963
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|50.958.962
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,00
|75.803.091
|% -8,71
|
|MOBTL
|2,29
|199.168.958
|% -6,15
|
|DOGUB
|10,60
|20.457.470
|% -5,94
|
|EGGUB
|73,00
|101.779.701
|% -4,89
|
|YKBNK
|8,21
|9.640.431.749
|% 5,12
|
|EREGL
|30,98
|7.495.303.386
|% 9,94
|
|THYAO
|74,85
|7.473.175.849
|% 4,25
|
|GARAN
|25,76
|6.219.513.249
|% 5,66
|
|AKBNK
|14,27
|6.072.650.206
|% 9,52
|
|YKBNK
|8,21
|9.640.431.749
|% 5,12
|
|EKGYO
|4,39
|4.191.178.098
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,27
|6.072.650.206
|% 9,52
|
|ISCTR
|9,59
|3.910.934.808
|% 8,48
|
|EREGL
|30,98
|7.495.303.386
|% 9,94
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2201
|18,2268
|% 0,15
|
|Euro
|18,0869
|18,0943
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,9134
|21,0183
|% 0,11
|
|Frank
|18,5070
|18,6185
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8336
|4,8578
|% 0,14
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,96
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.812
|47,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,00
|
|B. Petrol
|96,46
|96,46
|3,44
|
Seans Raporu
16:54
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17:09XU100
Endeks 3, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 06 üstünde . İşlem hacmi 89, 188.00 milyon TL de
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Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 363, 009 adet işlem
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17:07VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 453, 376 adet işlem
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17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, HALKB