***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.09.2022 17:06
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060181
BIST
17:033.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,19%
|| 135,17
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.358
En Düşük
3.248
17:0318,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:0318,1038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:031.002,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.002,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KRDMD
|12,88
|2.737.499.177
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|AKBNK
|14,33
|6.165.421.365
|% 9,98
|
|VKING
|6,95
|2.554.556
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.115.575
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.071.088
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.284.489
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,90
|76.108.891
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,29
|200.353.969
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,75
|102.805.923
|% -5,21
|
|YKBNK
|8,25
|9.760.733.273
|% 5,63
|
|THYAO
|74,90
|7.667.842.398
|% 4,32
|
|EREGL
|30,98
|7.522.564.016
|% 9,94
|
|GARAN
|25,84
|6.273.904.716
|% 5,99
|
|AKBNK
|14,33
|6.165.421.365
|% 9,98
|
|YKBNK
|8,25
|9.760.733.273
|% 5,63
|
|EKGYO
|4,38
|4.210.099.376
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,33
|6.165.421.365
|% 9,98
|
|ISCTR
|9,61
|3.954.521.213
|% 8,71
|
|EREGL
|30,98
|7.522.564.016
|% 9,94
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2184
|18,2290
|% 0,16
|
|Euro
|18,0873
|18,0984
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9197
|21,0246
|% 0,14
|
|Frank
|18,5078
|18,6193
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8338
|4,8580
|% 0,14
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.812
|47,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,01
|
|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16SEKUR
Yüzde 9.89 oranında artışla 18.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 193, 741 adet işlem
-
17:15PRKME
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 912 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 170, 49 artarak (% 4.88 ) 3, 665
-
17:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, THYAO, EREGL
-
17:14XU100
Endeks 3, 355 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 11 üstünde . İşlem hacmi 89, 855.00 milyon TL de