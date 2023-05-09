***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.05.2023 14:46
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148661
BIST
16:324.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -32,64
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:3219,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:3221,3694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0873
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:321.271,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.271,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:30
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|82.056.794
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.775.563
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.240.490
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,38
|40.274.708
|% -9,45
|
|OYLUM
|3,77
|66.028.049
|% -9,38
|
|CWENE
|119,10
|3.046.358.283
|% -9,29
|
|ISCTR
|12,12
|4.352.718.873
|% 3,50
|
|KCHOL
|85,70
|3.527.516.442
|% 6,33
|
|THYAO
|130,10
|3.063.603.101
|% -2,03
|
|CWENE
|119,10
|3.046.358.283
|% -9,29
|
|AKBNK
|16,74
|2.596.786.682
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,12
|4.352.718.873
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,25
|2.128.860.034
|% 3,43
|
|AKBNK
|16,74
|2.596.786.682
|% 1,52
|
|SKBNK
|2,24
|270.110.112
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,50
|635.210.441
|% -0,90
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5094
|19,5134
|% 0,06
|
|Euro
|21,3650
|21,3694
|% -0,41
|
|Sterlin
|24,4929
|24,6157
|% -0,17
|
|Frank
|21,7436
|21,8746
|% -0,41
|
|Riyal
|5,1878
|5,2138
|% 0,07
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.026
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,57
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.212
|9.447
|31,37
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,68
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45ULUFA
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 849 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 4, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 45, 090.00 milyon TL de
-
16:44ASTOR
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 42.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 275, 805 adet işlem
-
16:42KLGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 000, 815 adet işlem
-
16:41SUNTK
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 33.28 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 582 adet işlem