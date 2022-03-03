***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.03.2022 09:19
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş Miktar: 22.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 04.03.2022, Fiyat: 8,25 TL, Maksimum emir değeri: 181.500.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006727
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
0
En Düşük
0
18:0514,1319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0421
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1352
En Düşük
13,9691
18:0515,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0717
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05874,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,69
|Açılış
|: 874,95
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
876,05
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTKOM
|9,01
|262.994.053
|% 0,00
|
|ULKER
|15,30
|43.032.405
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,96
|57.140.926
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,14
|12.658.238
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,69
|79.441.768
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,01
|262.994.053
|% 0,00
|
|ULKER
|15,30
|43.032.405
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,96
|57.140.926
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,14
|12.658.238
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,69
|79.441.768
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 0,00
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 0,00
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 0,00
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,00
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 0,00
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1178
|14,1319
|% 0,30
|
|Euro
|15,6769
|15,7809
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,8784
|18,9731
|% 0,30
|
|Frank
|15,2876
|15,3797
|% 0,27
|
|Riyal
|3,7536
|3,7724
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,11
|
|Altın Gr.
|874
|874
|1,66
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT