***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.03.2022 08:52
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş Miktar: 22.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 04.03.2022, Fiyat: 8,25 TL, Maksimum emir değeri: 181.500.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007139
BIST
10:082.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,97
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.011
10:0814,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0679
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:0815,6416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:08881,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,95
|Açılış
|: 881,00
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:08
|AVOD
|1,41
|1.097.662
|% 41,00
|
|ATEKS
|37,74
|2.137.346
|% 8,01
|
|EGSER
|17,73
|9.903.465
|% 7,13
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|YUNSA
|14,13
|5.016.576
|% 6,48
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KUYAS
|5,20
|1.648.276
|% -4,59
|
|KGYO
|5,88
|119.034
|% -4,39
|
|AKFGY
|3,11
|5.280.747
|% -4,31
|
|KRDMD
|13,67
|319.000.280
|% 0,44
|
|KOZAL
|131,60
|297.146.821
|% 2,09
|
|ASELS
|24,38
|178.120.766
|% 2,35
|
|EREGL
|35,20
|159.261.686
|% -0,40
|
|THYAO
|25,78
|119.527.641
|% -0,62
|
|KRDMD
|13,67
|319.000.280
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,66
|80.793.649
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,73
|55.291.409
|% 3,02
|
|GARAN
|11,76
|102.855.219
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,03
|15.593.423
|% 0,50
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1705
|14,1821
|% 0,48
|
|Euro
|15,6036
|15,6416
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,8114
|18,9058
|% 0,22
|
|Frank
|15,3423
|15,4347
|% 0,26
|
|Riyal
|3,7606
|3,7794
|% 0,28
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-1,01
|
|Altın Gr.
|881
|881
|1,68
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,43
|