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***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

27.09.2022 09:16
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

GRSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0980392 TL Teorik Fiyat: 8,952 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065394


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BIST En Aktif Hisseler10:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 4,52 755.586 % 9,98  
KMPUR 57,15 55.740.941 % 8,34  
KONTR 56,95 132.009.715 % 7,76  
BAGFS 25,78 46.633.579 % 7,06  
ORCAY 6,86 15.995.239 % 6,19  
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10:31 Alış Satış %  
Dolar 18,4721 18,4845 % 0,05  
Euro 17,8590 17,8824 % 0,84  
Sterlin 19,9495 20,0496 % 1,45  
Frank 18,6341 18,7464 % 0,69  
Riyal 4,8991 4,9237 % 0,13  
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10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.639 16,80  
Altın Gr. 973 973 10,27  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.617 6.692 13,00  
Yarım 3.219 3.276 8,00  
Çeyrek 1.615 1.636 7,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 0,36  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,21  
B. Petrol 84,22 84,22 1,36  
Seans Raporu 10:31
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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