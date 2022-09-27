***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.09.2022 09:16
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0980392 TL Teorik Fiyat: 8,952 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065394
BIST
10:333.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 20,42
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:3318,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,5132
En Düşük
18,4396
10:3317,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1430
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:33974,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,49
|Açılış
|: 974,49
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,72
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|57,15
|55.740.941
|% 8,34
|
|KONTR
|56,95
|132.009.715
|% 7,76
|
|BAGFS
|25,78
|46.633.579
|% 7,06
|
|ORCAY
|6,86
|15.995.239
|% 6,19
|
|ISGYO
|8,19
|4.613.738
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|627.823
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|10.971.421
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|128.663.745
|% -9,92
|
|SKBNK
|2,06
|26.042.733
|% -9,65
|
|SASA
|68,55
|728.845.021
|% 3,32
|
|THYAO
|69,80
|651.781.921
|% 0,58
|
|HEKTS
|56,70
|407.988.582
|% 4,04
|
|EKGYO
|4,00
|331.989.542
|% 1,78
|
|GARAN
|19,20
|316.716.437
|% -0,36
|
|EKGYO
|4,00
|331.989.542
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,03
|227.991.671
|% -5,18
|
|TSKB
|2,36
|128.663.745
|% -9,92
|
|YKBNK
|6,99
|312.783.173
|% 0,87
|
|VAKBN
|7,67
|311.892.247
|% -3,52
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4721
|18,4845
|% 0,05
|
|Euro
|17,8590
|17,8824
|% 0,84
|
|Sterlin
|19,9495
|20,0496
|% 1,45
|
|Frank
|18,6341
|18,7464
|% 0,69
|
|Riyal
|4,8991
|4,9237
|% 0,13
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|16,80
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.617
|6.692
|13,00
|
|Yarım
|3.219
|3.276
|8,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.636
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|1,36
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 99 artarak (% 0.74 ) 3, 559
-
10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, TRKCM, SODA
-
10:45XU100
Endeks 3, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
-
10:45ESCAR
Yüzde 4.83 oranında artışla 50.15 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 071 adet işlem
-
10:44ORCAY
Yüzde 6.66 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 268 adet işlem