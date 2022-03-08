***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GRSEL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGür-Sel Turizm Taşımacılık payları, 09/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Ulaştırma ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 102.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XUTUM 09/03/2022GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XTUMY 09/03/2022GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XBANA 09/03/2022GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XHARZ 09/03/2022GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XUHIZ 09/03/2022GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XULAS 09/03/2022GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XSIST 09/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008301BIST