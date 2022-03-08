***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
08.03.2022 16:07
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Gür-Sel Turizm Taşımacılık payları, 09/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Ulaştırma ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 102.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XUTUM 09/03/2022
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XTUMY 09/03/2022
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XBANA 09/03/2022
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XHARZ 09/03/2022
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XUHIZ 09/03/2022
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XULAS 09/03/2022
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XSIST 09/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008301
BIST
16:142.021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 23,45
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:1414,5397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1675
|Açılış
|: 14,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:1415,8819
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2359
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:14939,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 17,20
|Açılış
|: 940,46
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,98
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KOZAA
|25,52
|397.557.415
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.238.978.552
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.629.942
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.565.289
|% 9,92
|
|SANEL
|7,70
|4.593.020
|% -5,64
|
|USAK
|1,40
|40.415.231
|% -5,41
|
|GWIND
|6,21
|70.965.731
|% -5,34
|
|KRTEK
|11,22
|14.022.639
|% -5,08
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,97
|4.677.995.553
|% 3,60
|
|THYAO
|25,96
|3.992.787.573
|% 0,23
|
|EREGL
|35,12
|2.089.497.433
|% 1,56
|
|ASELS
|25,98
|1.814.695.037
|% 6,91
|
|GARAN
|11,77
|1.648.262.266
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,97
|4.677.995.553
|% 3,60
|
|YKBNK
|3,65
|801.065.966
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|413.256.818
|% 1,43
|
|THYAO
|25,96
|3.992.787.573
|% 0,23
|
|ODAS
|1,40
|209.319.085
|% 3,70
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5264
|14,5397
|% 1,17
|
|Euro
|15,8461
|15,8819
|% 1,51
|
|Sterlin
|18,9596
|19,0547
|% 0,94
|
|Frank
|15,5867
|15,6806
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8589
|3,8783
|% 1,06
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.013
|15,31
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,82
|
|Cumhuriyet
|6.217
|6.311
|180,00
|
|Tam
|6.206
|6.363
|205,53
|
|Yarım
|3.000
|3.078
|99,42
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|49,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|128
|128
|4,65
|