***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GRSEL27.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGUR-SEL TURIZM TASIMACILIK GRSEL 0,0980392 0,0882352Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065289BIST