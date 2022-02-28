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***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

28.02.2022 18:18
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı


***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

İlgili Şirketler [GRSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
28/02/2022
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
22.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
21,57
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
8,25
Aracı Kuruluş
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
181.500.000
Açıklamalar

             Gür-Sel Turizm Taşımacılık Servis ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 22.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8,25 TL fiyatla 03-04/03/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, GRSEL.HE (ikincil piyasada işlem kodu GRSEL.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
 
GRSEL.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 181.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
 
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
 
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005250


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Yarım 2.722 2.794 21,03  
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Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,13  
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