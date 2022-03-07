***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
07.03.2022 18:07
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GRSEL]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/03/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'inal Tutarı (TL)
22.000.000
Baz Fiyat (TL)
8,25
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/03/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
03-04/03/2022
Açıklamalar
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 22.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 102.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 09/03/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,25 TL/pay baz fiyat, "GRSEL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007910
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1616
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4698
En Düşük
14,1994
18:0515,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0870
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05914,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 14,94
|Açılış
|: 915,50
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|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3507
|14,3801
|% 1,17
|
|Euro
|15,6215
|15,6709
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,7911
|18,8854
|% 0,08
|
|Frank
|15,4452
|15,5383
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8203
|3,8395
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|16,25
|
|Altın Gr.
|918
|918
|18,66
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,11
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,40
|
Seans Raporu
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