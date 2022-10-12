***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 12:55
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071100
BIST
13:403.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -12,27
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:4018,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,6770
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:4018,0578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:40997,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 997,94
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:40
|USAK
|3,74
|73.373.961
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.229.893
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|570.161.487
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|899.747.494
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.158.179
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.158.179
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,08
|28.300.998
|% -5,62
|
|KTSKR
|38,06
|292.038.211
|% -4,61
|
|CANTE
|134,70
|45.920.022
|% -4,47
|
|THYAO
|85,55
|3.479.620.235
|% 1,24
|
|ASELS
|32,48
|1.644.286.583
|% 0,68
|
|ISCTR
|8,36
|1.360.097.779
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,32
|1.294.053.286
|% 0,12
|
|SASA
|82,80
|1.290.343.732
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,26
|793.439.896
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,36
|1.360.097.779
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,32
|1.294.053.286
|% 0,12
|
|AKFGY
|3,98
|401.209.187
|% -2,93
|
|AKBNK
|13,01
|1.044.114.040
|% -0,38
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5910
|% 0,03
|
|Euro
|18,0480
|18,0578
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,5288
|20,6318
|% 0,96
|
|Frank
|18,5933
|18,7053
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,02
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,14
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,03
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.726
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,28
|