***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 10:17
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078489
BIST
13:094.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 56,38
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:0918,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0796
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:0918,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0569
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:091.020,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.020,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:07
|YEOTK
|69,85
|131.655.177
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|1.598.712.257
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.735.170
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.480.465
|% 9,93
|
|KLRHO
|26,10
|54.777.347
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|51.616.567
|% -9,84
|
|ULAS
|7,30
|5.596.793
|% -9,77
|
|KNFRT
|15,00
|117.162.348
|% -9,64
|
|CUSAN
|18,00
|47.466.992
|% -7,69
|
|THYAO
|112,70
|4.987.789.571
|% -0,27
|
|EREGL
|36,00
|2.703.738.441
|% 0,73
|
|TTKOM
|13,84
|2.444.482.762
|% 1,02
|
|TCELL
|31,80
|2.220.274.100
|% 8,16
|
|ASELS
|36,88
|2.120.656.435
|% 1,93
|
|EKGYO
|5,14
|1.194.829.478
|% -1,15
|
|TTKOM
|13,84
|2.444.482.762
|% 1,02
|
|ODAS
|9,79
|1.598.712.257
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,16
|294.129.353
|% 2,37
|
|DOHOL
|6,46
|802.214.515
|% 0,16
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5970
|18,6077
|% 0,46
|
|Euro
|18,7102
|18,7249
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2087
|21,3151
|% -0,49
|
|Frank
|18,8033
|18,9165
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,37
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,24
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|135,00
|
|Tam
|6.828
|6.878
|-10,00
|
|Yarım
|3.327
|3.362
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|-0,59
|