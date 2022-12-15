***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 16:48
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087570
BIST
16:325.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 84,70
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:3218,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:3219,8891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0103
|Açılış
|: 19,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:321.065,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,11
|Açılış
|: 1.065,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EPLAS
|28,82
|38.578.248
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.201.310
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|479.718.008
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|267.511.546
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,23
|423.863.589
|% -9,41
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|139,50
|6.850.014.747
|% 1,82
|
|ASELS
|57,70
|6.346.015.640
|% 2,30
|
|ENKAI
|25,62
|5.031.948.330
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,15
|4.640.065.438
|% 4,97
|
|ISCTR
|11,95
|4.609.682.144
|% 6,98
|
|SKBNK
|2,85
|1.657.024.282
|% 4,78
|
|EKGYO
|7,78
|4.327.040.699
|% -2,14
|
|ISCTR
|11,95
|4.609.682.144
|% 6,98
|
|VAKBN
|11,02
|3.085.505.123
|% 3,86
|
|YKBNK
|11,66
|3.225.810.524
|% 4,86
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6449
|18,6574
|% 0,19
|
|Euro
|19,8969
|19,9051
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8891
|23,0039
|% -0,81
|
|Frank
|20,0278
|20,1484
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,10
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-30,58
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-16,74
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.271
|-86,00
|
|Tam
|7.196
|7.243
|-85,00
|
|Yarım
|3.485
|3.541
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,85
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,05
|
Seans Raporu
16:31
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16:46OZGYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 381, 039 adet işlem
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16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 3 artarak (% 1.42 ) 5, 512
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16:44XU100
Endeks 5, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 98, 919.00 milyon TL de
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16:44CUSAN
Yüzde 5.22 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 357 adet işlem
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16:43YKBNK
Yüzde 4.77 oranında artışla 11.65 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 319, 162 adet işlem