***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:53
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100303
BIST
14:414.833
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -154,64
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.833
14:4118,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:4120,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0360
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:411.137,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.137,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:39
|SDTTR
|56,65
|5.973.629
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.410.354
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.320.544
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,44
|273.708.297
|% 7,67
|
|MIPAZ
|11,52
|20.215.859
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|348.301.952
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|366.720.381
|% -9,99
|
|FLAP
|12,18
|202.497.952
|% -9,98
|
|THYAO
|129,50
|5.568.740.081
|% -1,30
|
|EREGL
|37,36
|3.917.901.005
|% -1,32
|
|ASELS
|55,45
|3.370.815.137
|% -4,64
|
|KRDMD
|17,76
|3.014.788.594
|% -2,09
|
|KOZAL
|543,20
|2.969.003.234
|% -3,52
|
|EKGYO
|8,33
|2.012.262.140
|% -2,00
|
|YKBNK
|8,91
|1.893.441.307
|% -6,51
|
|KRDMD
|17,76
|3.014.788.594
|% -2,09
|
|SKBNK
|2,63
|397.214.072
|% -3,66
|
|KATMR
|2,10
|304.373.487
|% -9,48
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7770
|18,7792
|% 0,03
|
|Euro
|20,1902
|20,2029
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6914
|22,8052
|% -0,24
|
|Frank
|20,2203
|20,3421
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% -0,02
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,07
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|0,47
|