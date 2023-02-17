***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:28
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRSEL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114714
BIST
11:085.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 45,43
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
11:0818,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
11:0820,0724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0766
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
11:081.104,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,55
|Açılış
|: 1.104,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.104,01
BIST En Aktif Hisseler11:08
|NIBAS
|20,94
|74.270.118
|% 9,98
|
|NUHCM
|151,60
|75.428.691
|% 9,93
|
|AFYON
|10,42
|299.876.395
|% 9,92
|
|MARKA
|4,12
|2.711.982
|% 9,87
|
|OYAKC
|33,08
|896.095.280
|% 9,75
|
|KOZAL
|26,52
|923.919.530
|% -94,95
|
|LIDER
|97,20
|19.387.376
|% -10,00
|
|VKING
|32,66
|7.504.985
|% -9,38
|
|HATEK
|7,63
|18.888.924
|% -9,38
|
|MACKO
|53,85
|106.974.678
|% -9,27
|
|KRDMD
|19,39
|1.508.231.308
|% 0,83
|
|THYAO
|142,80
|1.475.447.228
|% 2,00
|
|TUPRS
|633,80
|1.341.615.450
|% 0,54
|
|EREGL
|43,62
|1.180.311.330
|% -1,98
|
|SASA
|117,60
|950.581.539
|% 5,38
|
|KRDMD
|19,39
|1.508.231.308
|% 0,83
|
|AKBNK
|16,30
|627.385.252
|% 1,24
|
|EKGYO
|7,43
|274.338.367
|% 1,64
|
|KOZAL
|26,52
|923.919.530
|% -94,95
|
|YKBNK
|9,17
|323.209.252
|% 0,55
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8628
|18,8689
|% 0,11
|
|Euro
|20,0706
|20,0724
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,4260
|22,5385
|% -0,47
|
|Frank
|20,2022
|20,3239
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0149
|5,0401
|% 0,11
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-15,23
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.506
|7.565
|-91,00
|
|Yarım
|3.667
|3.702
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|-1,41
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
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11:24OYAKC
Yüzde 9.89 oranında artışla 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 661, 091 adet işlem
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11:22CANTE
Yüzde 4.26 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 608, 534 adet işlem
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11:21HALKB
Yüzde 4.83 oranında artışla 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 606, 485 adet işlem
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11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 02 artarak (% 0.98 ) 4, 557
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, NUHCM, MARKA, AFYON, OYAKC