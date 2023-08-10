***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:15
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183638
BIST
'
17:137.597
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,30
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1327,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0500
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:1329,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2202
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:131.666,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.666,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TRCAS
|18,70
|308.328.436
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.598.619
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.599.146
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.036.391
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.152.139.478
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.252.474
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.784.284.047
|% -9,97
|
|THYAO
|264,00
|12.924.746.991
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,24
|11.573.806.122
|% 1,25
|
|ISCTR
|17,96
|11.264.029.901
|% 1,87
|
|AKBNK
|32,00
|10.144.927.281
|% 3,36
|
|ASTOR
|119,30
|6.989.548.479
|% 1,88
|
|YKBNK
|16,24
|11.573.806.122
|% 1,25
|
|SKBNK
|3,76
|2.319.246.153
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,96
|11.264.029.901
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,69
|2.852.227.593
|% -4,08
|
|AKBNK
|32,00
|10.144.927.281
|% 3,36
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0330
|27,0388
|% 0,18
|
|Euro
|29,8060
|29,8536
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,4102
|34,5827
|% 0,49
|
|Frank
|30,8407
|31,0265
|% 0,58
|
|Riyal
|7,1849
|7,2209
|% 0,13
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,36
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.109
|11.201
|-14,00
|
|Yarım
|5.563
|5.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|0,12
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27MAALT
Yüzde 5.12 oranında artışla 817.80 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 981 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 88 artarak (% 0.39 ) 8, 292
-
17:26XU100
Endeks 7, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 178, 118.00 milyon TL de
-
17:26AGHOL
Yüzde 4.66 oranında artışla 182.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 146 adet işlem
-
17:25MTRKS
Yüzde 5.56 oranında artışla 54.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 919 adet işlem